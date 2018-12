La pavimentazione salta e il Comune fa causa alla ditta

di Claudia Borsoi

FOLLINA - Lavori fatti male e il Comune porta progettista, direttore dei lavori e impresa edile in tribunale. Dopo mesi di trattative andate a vuoto, la giunta Collet ha deciso di passare alle vie legali. Non avendo trovato un accordo extragiudiziario con l'impresa Scottà Dionigi che eseguì la pavimentazione del parcheggio di via Milani, ora piazza Cavalieri del Tempio, e con il progettista e direttore di quei lavori, l'ingegner Marco Rossato, l'amministrazione comunale sostenuta dall'avvocato Maurizio Zanchettin ha deciso di dar corso all'azione giudiziale ex articolo 1669 del codice civile, cioè per rovina e difetti di cose immobili.