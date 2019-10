Il bebè ha fretta di nascere: parto nel parcheggio Da Pino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Il piccolo aveva troppae così il papà si è dovuto fermare ben prima dell'arrivo in ospedale, dove stava accompagnando la compagna ormai agli sgoccioli, per così dire, con la gravidanza. Il genitore, quando la donna gli ha preso il braccio facendogli capire che non c'era più tempo, ha dovuto accostare e fermarsi per assisterla. La coppia era in Strada Ovest e il bambino è venuto al mondo in auto, neldella. Subito dopo è arrivata un'ambulanza del 118 e gli operatori, sinceratisi delle condizioni di mamma e figlioletto, li hanno accompagnati in Ostetricia. Nessuno complicazione nel parto: sono tutti e due in ottime condizioni.Tutto grazie al sangue freddo dal papà, al coraggio e alla forza della mamma, e pure all'abilità dell'operatore del 118 che, al telefono, ha spiegato alla coppia cosa fare e, soprattutto, cosa non fare.