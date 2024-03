Parcheggi. Il Tar dà torto al Comune di Treviso. Ca' Sugana e Park It condannati anche a pagare 5mila euro di spese

TREVISO – Appalto per lo sviluppo del sistema dei parcheggi: il Tar dà torto al Comune di Treviso. Il municipio aveva messo in conto l’installazione di nuove colonnine per il pagamento della sosta, con sistema per accettare il bancomat, nuovi sensori sotto gli stalli e nuove possibilità di interazione con le App per indicare i posti vuoti. L’appalto era stato affidato al tandem Park it Srl e Global Parking Solution. Ma la società arrivata seconda, Intercomp Spa, ha presentato ricorso al Tar. E la sentenza pubblicata questa mattina dal tribunale amministrativo le ha dato ragione. Non solo. I giudici hanno anche condannato il Comune di Treviso e Park It al pagamento delle spese di lite a Intercomp, per un totale di 5mila euro. Adesso Ca’ Sugana è davanti a un bivio: rifare la gara finita nel mirino o continuare la battaglia legale impugnando la sentenza al Consiglio di Stato.