ALTIVOLE (TREVISO) - Due comunità, unite nel dolore, piangono Diego Bittante, giovane papà di Caselle, portato via a 45 anni nell’arco di pochi mesi da una grave forma tumorale. A ricordarlo con affetto, infatti, è da un lato il paese in cui viveva con la moglie e il figlio, Caselle d’Altivole. La famiglia, molto riservata, era comunque apprezzata e amata da chi la conosceva. Dall’altro, però, pensa a lui con altrettanta commozione la comunità di Montebelluna, in particolare i clienti della Cadoro, supermercato di Contea dove Diego Bittante ha lavorato per vent’anni. E dove in tanti si sono chiesti, negli ultimi mesi, dove fosse finito quell’uomo sorridente, gentile e gradevole con il quale erano abituati a scambiare qualche sorriso e parola gentile al supermercato. Più di qualcuno, non vedendolo puntuale al lavoro, ha pensato che fosse stato trasferito in un’altra sede. La verità, purtroppo, era però ben diversa. Diego stava combattendo con forza, convinto fino all’ultimo di uscirne, contro la grave malattia che lo ha colpito. Una battaglia che si è conclusa domenica all’ospedale di Castelfranco, dove era ricoverato.



IL CORDOGLIO

«Ho sempre sperato di rivederti dietro il banco - dice una cliente - Un pensiero alla famiglia». E un’altra lo ricorda come «sempre molto disponibile e gentile», tanto che «speravo sempre di rivedere il tuo sorriso facendo la spesa». E davvero in tanti erano convinti trasferimento, non volendo neppure valutare l’ipotesi di una situazione diversa. «Pensavo fosse andato in un altro supermercato. Mi dispiace per la giovane età e per la rapidità della notizia». Ma c’è anche chi lo definisce «una persona speciale. Sempre gentile e sempre col sorriso. Avevo giusto chiesto di lui una decina di giorni fa». Diego Bittante lascia la moglie Diana, il figlio Jacopo, la mamma e il papà, oltre a tante altre persone che gli hanno voluto bene. I funerali sarà celebrato oggi, martedì primo agosto, alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Caselle, partendo dall’ospedale di Castelfranco.