CONEGLIANO (TREVISO) - Addio a Giorgio Secolo. Si è spento improvvisamente ed in modo inaspettato, all’età di 73 anni, nella serata di domenica scorsa all’ospedale Santa Maria dei Battuti, dove era stato ricoverato in mattinata, perchè non si sentiva bene, ma per controlli che dovevano essere di routine sullo stato della malattia contro cui combatteva da più di quattro anni con il coraggio e l’ottimismo che lo contraddistinguevano.



IL RICORDO

Il dottore commercialista Giorgio Secolo si sottoponeva a terapie che gli permettevano di condurre una vita normale, grazie alla sua determinazione. Ha lavorato, come sempre, fino a venerdì scorso, nello studio associato di cui era titolare assieme al dottor Gianluigi Fabbian, affiancati da numerosi collaboratori e dipendenti, in via Gera, nella zona del Cavallino, dove si erano trasferiti dalla prima sede di via Colombo, aperta negli anni ottanta, svolgendo con rigore e professionalità attività di consulenza per importanti aziende e associazioni di categoria del territorio, anche come revisori contabili. «Non ce lo aspettavamo - sottolinea il fratello Mario Secolo, che ha ricoperto incarichi di rilievo nel settore della sanità, tra l’altro come direttore sanitario, e da un ventennio è presidente della Fondazione Figli Maria Antonietta Bernardi, che accoglie ragazzi in condizione di disagio - la sua morte ci ha colto tutti di sorpresa. Giorgio era un grande lavoratore, molto attaccato alla famiglia e amato da tutti per il suo carattere gioviale e la simpatia. Purtroppo siamo stati costretti a dare la triste notizia alla nostra mamma Assunta che ha 97 anni».



LA FAMIGLIA

I Secolo sono una famiglia nota e benvoluta a Conegliano. Nell’immediato dopoguerra i genitori di Mario e Giorgio avevano aperto la Cartolibreria al Corso in viale Mazzini, vicino lo storico negozio di Giocattoli Piovesana che continua ad essere uno dei più belli della città. Ma alla morte del padre, con i figli che avevano seguito altre strade, l’attività della Cartolibreria al Corso è stata ceduta e continua tuttora a operare in altri spazi lungo lo stesso viale Mazzini verso il ponte sul Monticano e svolge un importante servizio. Giorgio Secolo era stato anche un amante dell’arte ed in passato un grande appassionato della Benetton Basket. Lo ricordano tutti “con amore”, come è scritto nell’epigrafe. Giorgio Secolo lascia la moglie Diana, la figlia Carolina con Enrico e l’adorata nipotina, l’anziana mamma Assunta, il fratello Mario con Francesca e gli altri parenti, tra cui il nipote Filippo, dirigente di azienda che è anche consigliere comunale del gruppo Libertà Civica e Popolare. Il rito funebre si svolgerà giovedì 3 agosto alle 10 in Duomo. Seguirà la sepoltura nel cimitero urbano di San Giuseppe.