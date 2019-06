Il papà di Manuela, azzurra in Francia: «Pronti a fare ancora meglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una sconfitta indolore. Manuela Giugliano e le sue sorelle azzurre perdono di misura contro il temuto Brasile ma passano il turno in testa al girone. Per la prima volta nella sua storia la nazionale italiana di calcio femminile accede agli ottavi di finale dei mondiali, in programma martedì prossimo a Montpellier con avversario ancora da definire. Una gioia immensa per le ragazze di Milena Bertolini, Manuela in primis, arrivata a tagliare questo traguardo a soli 21 anni. Dopo la prestazione straordinaria contro la Giamaica, che aveva...