PAESE (TREVISO) - DebbyLine inaugura e promuove il progetto Dw-Health, una dimostrazione di come un'azienda sana si fondi su principi validi e sani valori umani ancor prima che questioni economiche. DebbyLine è un'azienda di Luca Pavin che si occupa di logistica che negli ultimi anni ha vissuto (e continua a vivere) un periodo di grande espansione. E Pavin non ha perso tempo nel restituire al territorio quanto lo stesso gli abbia dato in questo periodo. Ex giocatore di rugby del Benetton e della Nazionale, non perde occasione per dimostrare il suo sostegno alla città oltre che un forte interesse nel benessere dei propri lavoratori. «Vengo dallo sport e dal rugby in particolare - sottolinea Pavin - ho voluto portare nella mia azienda i valori dell'ambito sportivo come lo spirito di squadra e il sostegno reciproco».

L'IMPEGNO

DebbyLine e Luca Pavin, infatti, sono costantemente in prima fila sotto forma di attività di beneficenza e sponsorizzazione di squadre sportive, che siano top team come Prosecco Doc Imoco, Benetton e Nutribullet Tvb, o che siano organizzazioni sportive con minore risalto ma solo sulla carta, come testimonia il sostegno nei confronti dello sport giovanile, ponendo al centro la crescita e la formazione dei più giovani. Tra le società figurano Ruggers Tarvisium, Judo Treviso e Volley Paese, giusto per citarne alcune. A ciò va aggiunto poi un aiuto concreto anche per la sfera benefica e sociale, come dimostrano il sostegno all'associazione I Bambini delle Fate, dedicata a progetti a sostegno di autismo e disabilità, e l'impegno legato alla sfera logistica del Calendario Perazza, coprendo la spedizione dei calendari dei campioni della Marca il cui ricavato viene donato interamente in beneficenza.

L'INIZIATIVA

Adesso un ulteriore step perché mercoledì scorso, nella sede aziendale di Padernello di Paese, DebbyLine ha presentato un progetto che mette educazione, prevenzione e fisioterapie gratuite in orario di lavoro per favorire e migliorare la qualità di vita dei propri dipendenti. Da questa priorità nasce l'iniziativa Dw-Health (ovvero DebbyLine Welfare) che pone al centro il welfare dei dipendenti prima di tutto: «Era un mio sogno da ormai qualche anno - spiega Luca Pavin, titolare di DebbyLine - un progetto che permette ai nostri dipendenti di conoscere e gestire il proprio corpo. Vogliamo promuovere il benessere generale di ciascuno dei nostri collaboratori e prevenire i disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico legati al settore della logistica integrata in cui lavoriamo. Penso sia un contributo determinante per i lavoratori, abbiamo sempre messo la persona al centro delle nostre attenzioni e vogliamo continuare a farlo». Oltre a una palestra interna gratuita in sede, vi sono altre strutture con l'obiettivo di prevenire e/o migliorare i disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico legati all'attività lavorativa e di promuovere la prevenzione del tumore al seno.

LE ADESIONI

I dipendenti hanno inevitabilmente aderito con grande piacere a questa iniziativa, che vedrà impegnato un team di medici e professionisti guidato da Daniele Berto, laureato in fisioterapia e specialista in terapia manuale, posturologia e riabilitazione, affiancato da altri specialisti del settore come Alberto Pinton, Lorenzo Bonafede e Francesco Marconato. Inoltre, nell'ambito del progetto Dw-Health, verrà avviata un'azione mirata alla prevenzione del tumore al seno che darà la possibilità a oltre 100 dipendenti di effettuare mammografie ed ecografie gratuite in azienda. «Ho sempre considerato il lavoratore, qualunque siano età, nazionalità e grado professionale, al centro della nostra attività. Se chi lavora sta bene tutti noi possiamo trarne benefici, lavoratore in primis».