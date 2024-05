TREVISO Il comune più giovane è quello di Loria (42,2 anni di età media). Quello più vecchio Tarzo (49,4). Sono i due estremi della Marca. Nel giro di un anno la provincia ha contato complessivamente quasi mille abitanti in più. Il trevigiano è la terza provincia del Veneto per aumento di abitanti, dopo Verona e Padova. La fotografia è stata scattata dall’ultimo censimento ufficiale dell'Istat. Alla fine del 2021 c’erano esattamente 877.890 residenti. Un anno dopo, alla fine del 2022, si è saliti a 878.828. Le donne sono quasi 11.500 più degli uomini: oltre 445mila le prime e quasi 433.700 i secondi. La denatalità è certificata anche dai numeri. Il saldo naturale (la differenza tra nascite e decessi) fa segnare un meno 3.264. A raddrizzare la bilancia sono i movimenti migratori, sia interni all’Italia che internazionali. Nello specifico, la Marca ha registrato l’arrivo di oltre 1.100 persone da altri comuni italiani. Più 3.141 persone provenienti dall’estero.

PRIMATO

In tutto ciò, la provincia di Treviso si conferma come quella dove si vive più a lungo. La mortalità si attesta infatti a 10,5 per mille, il dato più basso del Veneto. L’età media dei trevigiani è pari a 46 anni. A conti fatti, si tratta di una delle popolazioni più giovani della regione, seconda solo a Verona e Vicenza. Su questo fronte incide anche la presenza di cittadini stranieri. Nel trevigiano sono poco meno di 90mila. Il 10,2% del totale. Un numero sostanzialmente stabile. Entrando nel dettaglio, il comune con più abitanti è ovviamente quello di Treviso (oltre 84.400), sempre in relazione al censimento 2022. Seguito da Conegliano (34.200), Castelfranco (33mila), Montebelluna (31mila), Mogliano e Vittorio Veneto (poco più di 27mila), Paese (22mila) e Oderzo (20mila). Mentre i più piccoli sono Portobuffolè (736), Monfumo (1.315), Refrontolo (1.728), Zenson (1.741) e Segusino (1.823). Il saldo naturale, la differenza tra nascite e decessi, è positivo solo in dieci comuni: dal più 27 di Casier e dal più 14 di Ponzano fino al più 2 di Resana e Castelcucco, passando per Mansuè, Morgano, Chiarano, Istrana, Arcade e Altivole.

CRESCITA

A livello assoluto, i comuni che hanno guadagnato più abitanti sono quelli di Treviso (445), Mogliano (174), Silea (131), Montebelluna (129), Zero Branco (114) e Pieve del Grappa (95). Mentre il rovescio della medaglia dice chi ne ha persi di più: Pieve di Soligo (-107), Vedelago (-86), San Biagio (-80), Vittorio Veneto (-69) e Castello di Godego (-69). In generale, il comune più giovane è quello di Loria. Qui l’età media si ferma a 42,4 anni. Sul podio ci sono anche San Zanone (43), Resana (43). E poi Istrana (43,2), Zero Branco (43,3) e Altivole (43,4). Il più vecchio, invece, è Tarzo. L’età media sfiora i 49 anni e mezzo. Come Vittorio Veneto. Poco distanti Fregona, San Pietro di Feletto, Miane e Monfumo. Treviso, come capoluogo, è nella parte bassa della classifica, con un’età media di 47,8 anni. Di seguito, il comune con più ragazzi in età scolare, sotto i 17 anni, è Treviso (12.285). Seguito a distanza da Montebelluna (5.143). Gli altri sono tutti sotto quota 5mila. Solo due scendono sotto l’asticella dei 200: Portobuffolè (122) e Monfumo (188). Treviso è anche il comune con più bambini con meno di 4 anni: poco più di 2.904. Oltre il doppio di Montebelluna (1.141), Conegliano (1.090) e Castelfranco (1.081). Sono invece solo 22 a Portobuffolè, 41 a Monfumo, 55 a Refrontolo. I centenari sono in tutto 280 (44 a Treviso). A chiudere, il paese con più stranieri, in relazione al totale degli abitanti, è San Polo di Piave (18,2%, cioè 889 a livello assoluto). La nazionalità più presente è quella rumena (20.265)