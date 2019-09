Palaverde, park sarà a pagamento: accordo per Imoco, beffato il basket

di Mauro Favaro

TREVISO - Si profila unal Palaverde. Per le partite dida questa sera si pagherà un. Per quelle dell’invece, lapotrebbe restare. Il discorso non riguarda gli 800 parcheggi di proprietà comunale, che rimangono accessibili senza biglietti, ma gli oltre 2mila posti auto a disposizione nei 40mila metri quadrati di terreno di proprietà di Gregorio Pegorer attorno al palazzetto dello sport. Con il tutto esaurito, si arriverebbe a un volume d’affari di 10mila euro a partita. Dopo diversi anni, non è stato trovato l’accordo tra l’imprenditore di Villorba e la società di pallacanestro che domani debutta in serie A con la sfida contro Milano.