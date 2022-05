Lutto a Paese, trovato in casa morto dopo giorni il 54enne Luca Zanoni

PAESE - È stato trovato morto giovedì sera all'interno della propria casa in località Sovernigo. A quanto pare, però, il decesso per cause naturali risalirebbe a due giorni prima. Se n'è andato così Luca Zanoni, 54enne di Paese. Il suo corpo è stato rinvenuto l'altro ieri dal datore di lavoro e da alcuni familiari. Non avendo più suo notizie per un periodo che iniziava a diventare troppo lungo, si sono allarmati e di seguito sono andati a controllare di persona a casa del 54enne, lungo via Montello, proprio a ridosso della chiesetta di Sovernigo. E qui hanno fatto la terribile scoperta. A quel punto è stato subito dato l'allarme. Non si poteva ancora sapere cosa fosse realmente accaduto.



I SOCCORSI

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Paese, due unità dei vigili del fuoco e un'auto-medica del Suem118 di Treviso. Giovedì sera le attività collegate alla macchina dei soccorsi avevano messo in apprensione anche i residenti nella zona. Ma purtroppo alla fine ogni corsa si è rivelata vana. Ormai non c'era più nulla da fare.



LA TRAGEDIA

L'ipotesi è che Luca Zanoni sia stato colto da un malore, a quanto pare un arresto cardiocircolatorio, rivelatosi tristemente fatale, mentre era a casa da solo. Una cosa tanto forte quanto improvvisa, che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di provare a chiedere aiuto a qualcuno, attraverso il telefono o magari provando a chiamare qualche vicino di casa. Non è ancora chiaro il momento esatto del decesso. Si pensa che possa essere avvenuto un paio di giorni prima dell'effettivo ritrovamento del corpo.



L'ADDIO

Sulla salma, in ogni caso, non è stato riscontato alcun segno che possa in qualche modo ricondurre a ipotesi diverse dal decesso naturale. Luca Zanoni ha lasciato due sorelle, Luciana e Anna, e due nipoti, Luca e Michele. La data del funerale è già stata fissata: l'ultimo saluto al 54enne verrà dato martedì mattina, alle 10.30, nella chiesa arcipretale di Paese.

M.Fav