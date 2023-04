L'Osteria Da Nea è in vendita: clienti allarmati e raffica di telefonate, ma è uno scherzo

TREVISO La notizia, in un attimo, ha fatto il giro del web: l'Osteria Da Nea, storico locale lungo il Sile, è in vendita. Il cartello è apparso ieri sera, appeso sulla rete che delimita il plateatico. E le voci che sono subito circolate parlavano di un interessamento di un paio di imprenditori della zona. Così sono piovute telefonate al locale, non solo da parte dei fedelissimi frequentatori di quell'osteria. Ma la realtà è diversa: quel cartello è solo un pesce d'aprile, nato da un'idea goliardica dei titolari, Samantha e Walter. Pericolo scampato: il locale lungo le sponde del Sile continuerà a essere punto di riferimento per migliaia di persone.

