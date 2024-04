Pregiudicati, droga, ubriachi molesti: la Questura chiude il Mama Swagger

PADOVA - Ieri mattina, 2 aprile, la Polizia di Stato di Padova ha eseguito il provvedimento di chiusura disposto dal Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio nei confronti del locale Mama Swagger, in via Annibale da Bassano, all'Arcella. Una settimana fa, infatti, gli agenti in borghese della Squadra Mobile avevano arrestato due persone presenti all'interno dello stesso pub poiché trovate in possesso di cocaina. Nel corso della stessa attività, era anche stato identificato un 25enne nigeriano senza fissa dimora e irregolare sul Territorio Nazionale, privo di documenti e già noto alla giustizia, inadempiente al provvedimento emesso dal Questore di Padova a luglio 2022 di divieto di accesso e passaggio nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia di Padova.

Inoltre nel bar, in più occasioni, sono state controllate persone con a carico precedenti penali e di polizia e molteplici segnalazioni sono arrivate da residenti e commercianti relative alla presenza di clienti che, prevalentemente nelle ore pomeridiane, erano soliti ubriacarsi e disturbare.