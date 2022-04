CONEGLIANO - Spunta un ordigno bellico lungo l'argine della A27, poco distante in linea d'aria dal casello di Conegliano. L'allarme è scattato ieri pomeriggio verso le 17.30 e la polizia stradale è intervenuta in forze insieme agli artificieri di Venezia a pochi passi dalla carreggiata sud dell'autostrada Venezia-Belluno, dove il traffico ha sempre continuato a scorrere regolarmente, senza interruzioni né allarmi di sorta.

Un'insidia del genere, a pochi metri dall'arteria autostradale non si poteva però di certo prendere sottogamba.

La bomba si trova a ridosso dell'argine dell'autostrada, in un'area verde delimitata da una recinzione. Lì siamo in via Maniach, nel comune di San Vendemiano.

Poco distante in linea d'aria da casello di Conegliano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, di supporto agli artificieri giunti dal capoluogo lagunare. Questi ultimi hanno delimitato la zona con del nastro bianco e rosso, a cui è stato appeso un cartello artigianale che avverte di stare alla larga da quell'angolo onde evitare pericoli: «Ordigno bellico. Non avvicinarsi». Attorno all'ordigno sono stati posizionati dei sacchi. Con tutta probabilità nei prossimi giorni la zona ora resa off limits dall'ordigno (di epoca ignota) verrà messa in sicurezza e la bomba verrà fatta brillare, adottando le eventuali limitazioni alla viabilità necessarie in casi come questi.