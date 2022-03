Opitergium Rap, gli studenti delle medie creano la canzone di Oderzo

ODERZO - E' su YouTube l'inno di Oderzo, “Opitergium Rap”. Un progetto avviato ancora tre anni fa dalla scuola media Amalteo con, sul più bello, la mazzata del Covid. Gli studenti, con i loro insegnanti Elio Piovesana e Tiziana Quintarelli, non si sono fermati. Pur crescendo, c'è chi adesso è al liceo, hanno continuato a lavorare alla canzone, a musiche e testo, ritrovandosi al di fuori della scuola. Ora la città opitergina ha il suo “inno”, una canzone fresca, orecchiabile e facile da canticchiare. Che si rifà al detto antico, reinterpretato dai ragazzi. «No, non è Oderzo città per scherzo, nulla e niente qua vi scorre per traverso, perso, perverso, disperso, sommerso, primo capoverso di un discorso inverso» eppoi i rimandi al Toresin, la piramide dell'area archeologica, il mercato dove “mi diverto come un matto”.

