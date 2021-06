Omicidio a Moriago. Cadavere di una donna all'Isola dei morti: accoltellata mentre prendeva il sole. L'assassino si costituisce

MORIAGO - Il cadavere di Elisa Campeol, 35 enne di Pieve di Soligo, è stato trovato oggi, mercoledì 23 giugno, attorno alle 13 all'Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia. Il corpo della donna, che presenta diverse ferite da taglio, è stato trovato da un escursionista che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto i carabinieri.

Dalle prime indiscrezioni un uomo di 35 anni si sarebbe presentato in caserma a Valdobbiadene per costituirsi: è un incensurato che abita in zona. Ancora mistero sul perché dell'efferato accoltellamento. Il corpo di Elisa Campeol era vicino ad un lettino in riva al fiume. Probabilmente stava prendendo il sole e dai primi riscontri sembra che la vittima e l'assassino non si conoscessero.

La donna è molto conosciuta perché è barista a Pieve di Soligo.

