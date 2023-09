Omicidio a Maser. Uccide la moglie malata, l'avvocato: «E' stato un gesto d'impeto, lui vuole restare in carcere». Verrà chiesta la perizia psichiatrica

Omicidio a Maser. Sergio De Zen, l'uomo che ha accoltellato la moglie, Manuela Bittante, morta poi in ospedale, è stato interrogato in carcere dal Gip Cristian Vettoruzzo. De Zen è assistito dall’avvocato Sabrina Dei Rossi che spiega in questo video la posizione del suo cliente: Sergio De Zen ha confermato di aver ucciso la moglie perché non sopportava di vederla così, è stato un gesto d'impeto e l'uomo desidera restare in carcere - ha spiegato il legale -.

L’avvocato non ha quindi chiesto misure di detenzione alternative, ma ha chiederà che sia eseguita una perizia psichiatrica sul suo assistito.