Addio al notaio Arrigo Manavello: volto noto ed ex presidente del Benetton Rugby

TREVISO - Addio al notaio Manavello. Treviso perde uno dei suoi volti più conosciuti: durante la notte è morto il notaio Arrigo Manavello, 84 anni. Dal 1974 al 1997 è stato presidente prima del Metalcrom e poi del Benetton Rugby conquistando cinque scudetti e attrezzando la società per lo sbarco nelle competizioni europee. Rampollo di una famiglia di notai, lo studio tra via Palestro è il Sottoportico dei Buranelli nel cuore del centro storico è stato inaugurato dal nonno nel 1904, era andato in pensione nel 2010. Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA