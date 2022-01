TREVISO - I servizi, dal trasporto pubblico alla raccolta rifiuti, ancora reggono. Ma più che altro per la buona volontà dei dipendenti vaccinati che accettano di fare straordinari e turni in più, coprendo così le lacune lasciate da chi è non lavora perché no-vax o per le quarantene che falcidiano le piante organiche. E per andare avanti Mom e Contarina le stanno provando tutte compreso richiamare al fronte, in un caso alla guida degli autobus e nell'altro alla raccolta della differenziata, tutti gli abili e arruolati che autisti non sono, che attualmente lavorano in ufficio, ma che hanno titoli di guida adatti. Sergio Baldin, presidente di Contarina, inoltre avverte: «Se diventerà obbligatorio il Super green pass per poter lavorare, rischiamo di non poter coprire tutti i servizi. Alcuni nostri dipendenti vengono a lavorare solo col tampone. Spero di avere il tempo per fare opera di convincimento, magari qualcuno lo recupero».



IL PROBLEMA

La più in crisi è la Mom. Deve fare i conti con dai 65 ai 75 autisti assenti ogni giorno. E per non fermare i bus ha portato al volante meccanici, controllori, ma anche impiegati e addetti vari passati dalla scrivania al posto di guida. «In pratica tutti quelli con la patente adatta ma impiegati in altri ruoli - specifica il presidente Giacomo Colladon - hanno dovuto fare visite mediche e verifiche abilitative». Stessa cosa a Contarina, dove per far fronte alla carenza di personale in grado di portare i camioncini attrezzati per la raccolta differenziata, hanno chiamato in prima linea quelli con la patente B per guidare però mezzi adattati alla raccolta rifiuti. In questo modo, su entrambi i fronti, i disagi sono stati arginati: Mom garantisce i trasporti, mentre Contarina riesce a fare tutti i giri. «Per quanto ci riguarda - continua Baldin - riusciamo a rispettare praticamente tutti i turni di raccolta. Magari quello che non si riesce a fare la mattina, lo si fa al pomeriggio. Ma è comunque complicato perchè si va avanti grazie alla buona volontà di chi è al lavoro».



DIFFICOLTÀ

La situazione della Mom, come detto, è un po' più complicata. «I nostri numeri sono chiari - sottolinea Colladon - ogni giorno ci mancano dai 65 ai 75 autisti. Di questi 21 sono assenti ingiustificati e quindi a casa senza stipendio ma non possiamo licenziarli; 35-40 sono a casa per malattia, dai 15 ai 18 perché usufruiscono di permessi vari. Io non so quanti siano no vax, non posso saperlo. Ma devo fare i conti con le loro assenze. Garantiamo i servizi chiedendo straordinari a chi è presente e gestendo le corse con quelli pescati da altri uffici. Alcune domeniche non abbiamo fatto corse, così come nei giorni delle festività quando l'uso del mezzo pubblico è scarsissimo. Abbiamo preferito tenere fermi i mezzi e dare riposi, in modo da avere le gente in servizio nei giorni in cui c'è più bisogno. La situazione però dovrebbe leggermente migliorare: abbiamo fatto un concorso per assumere altri autisti e, a metà mese, dovremmo essere in grado di prenderne 16 di nuovi».

IL CROLLO

Ai problemi per le assenze si aggiungono i conti. La Mom sta già registrando un crollo degli abbonamenti, soprattutto di studenti, passati da 29mila a 2.500: «Ce lo aspettavamo - conclude il presidente Mom - c'è troppa incertezza. Le famiglie degli studenti non sanno nemmeno se la scuola riprenderà nelle date previste, non sanno esattamente quali saranno le decisioni definitive legate al Super green pass. C'è troppa incertezza. Impensabile che decidano di fare l'abbonamento. Sono due anni che, come azienda, viviamo questa situazione. Chi ci critica dovrebbe venire in prima linea con noi, vedere come siamo costretti a lavorare. Non è possibile programmare niente, nemmeno gli investimenti».