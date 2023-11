Arriva l'inverno sull'altipiano del Cansiglio: il monte Pizzoc imbiancato da dieci centimetri di neve

TREVISO ) - Neve sul Pizzoc . Tra la notte e questa mattina, 3 novembre, dieci centrimentri di neve hanno imbiancato il monte Pizzoc.

Una lunga notte di maltempo nella Marca. Le zone piu colpite sono quelle della Pedemontana, il Quartier del Piave e le zone vicine al Cansiglio. Le ultime ricognizioni registrano un'erosione importante alle pile del ponte sul torrente Raboso tra Valdobbiadene e Miane, con la SP 152 strada chiusa al traffico per pericolo di crollo. La SP 152 tra Farrò e Rolle vede frane sia a monte che a valle che ostruiscono il passaggio, in corso lavori di disgaggio e pulizia. Sulla SP 422 Cansiglio epidosi di caduta di massi sulla sede stradale. Sulla SP 151 tra Montaner e Fregona altra caduta massi e fango da monte. Sulla SP 152 loc. San Lorenzo di Vittorio Veneto ancora caduta massi.

Tutte le squadre della Provincia, le ditte coordinate dai tecnici provinciali e la Protezione Civile sono al lavoro sul territorio per ripristinare la viabilità.

“Non posso che ringraziare tutti quanti sono in campo incessantemente da ieri, i tecnici provinciali e la Protezione Civile che senza sosta stanno lavorando per mettere in sicurezza le nostre strade e la cittadinanza – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – un esercito instabicabile che sta facendo di tutto per arginare i danni. Porto la mia solidarietà a chi è stato colpito e, sul filone di quanto chiesto dall'Upi Nazionale, auspico che il Governo convochi al piu presto un tavolo con Province, Comuni, Consorzi e Regioni per mettere in campo un piano straordinario, non possiamo piu lavorare nell'emergenza”.