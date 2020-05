Gita in tandem sul Montello: si accascia e muore davanti al ristorante

NERVESA - Malore fatale in bicicletta. Questa mattina, domenica 24 maggio, alle 10.30 un pensionato, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è stato colto da un malore mentre percoreva in tandem la strada panoramica del Montello, all'altezza del ristorante "Ai Pioppi" di via VIII Armata a Nervesa. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra rimanendo immobile. A nulla è valso il tempestivo intervento degli operatori del Suem 118, che hanno tentato di rianimarlo.



