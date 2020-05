S. BIAGIO DI CALLALTA - Scontro tra un'auto ed uno scooter oggi pochi minuti dopo le 12 in via Baracca a Fagarè della Battaglia. Lo scooter nell'impatto è finito nel fossato che affianca l'arteria. Sono sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'Ordine per i rilievi e per regolarizzare la circolazione stradale.

