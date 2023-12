Susegana. A Borgoluce, i ragazzi autistici di Oltre il Labirinto preparano le ceste di Natale per i lavoratori di Visottica

SUSEGANA (TREVISO) - "Cuore di Marca", a sostegno di "Oltre il labirinto" due aziende trevigiane: Visottica e Borgoluce. I ragazzi autistici confezionano le ceste di Natale per i lavoratori. Il progetto della Fondazione che segue ragazzi con autismo anche quest’anno vede il sostegno delle due imprese. L’iniziativa, tenutasi nella splendida cornice della sede di Borgoluce a Susegana, ha coinvolto un ristretto gruppo di quattro persone seguite dalla Fondazione, nella creazione delle ceste natalizie destinate ai dipendenti di Visottica Group. L’attività è stata svolta sotto la guida e supervisione di un team di educatori e psicologi. «In questa particolare attività di assemblaggio dei cesti natalizi, si va a lavorare sulle abilità dei nostri ragazzi con autismo - sottolinea Mario Paganessi, Presidente di ‘Oltre il Labirinto’ - La corretta strutturazione dell’ambiente di lavoro dona inclusione e permette loro di svolgere un lavoro gratificante. È essenziale sensibilizzare sempre più persone sulla realtà dell'autismo e informare correttamente su questo disturbo. Siamo profondamente grati per il sostegno di aziende come Visottica Group e Borgoluce, che non solo consente ai ragazzi di svolgere questa attività, ma offre loro momenti di gioia e soddisfazione anche attraverso esperienze differenti dalla consueta routine».

Fondazione Oltre il Labirinto, cos'è

La Fondazione Oltre il Labirinto è attiva a Treviso dal giugno 2009.

La sua mission è garantire aiuto, assistenza, salvaguardia, trattamenti, servizi e quanto necessario nella fase di crescita e in età adulta per i soggetti con autismo anche attraverso attività come questa delle ceste di Natale. «Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, sosteniamo nuovamente con entusiasmo questa iniziativa, e intendiamo farlo anche in futuro – sottolineano Rinaldo Montalban, Presidente di Visottica Group, e Lodovico Giustiniani, Amministratore Delegato di Borgoluce».