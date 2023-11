CESSALTO - Sono in corso ormai da qualche settimana i lavori per la realizzazione di una nuova grande azienda nell'area industriale a nord, al confine con Motta. Qui nascerà, infatti, uno stabilimento della Pro Group Ag, multinazionale tedesca con sede a Landau e specializzata nella produzione di carte riciclate e cartone ondulato. Si tratta di quella stessa azienda che per promuovere il suo arrivo in paese, e presentarsi, aveva offerto a tutti, per tre giorni, un caffè gratis nei tre bar del centro cittadino. Un'iniziativa che fece parlare molto e che fu, tra l'altro, ben accolta dai residenti. Al lavoro in questi mesi c'è la Costruzioni Bordignon di Volpago del Montello. I nuovi assunti saranno una sessantina, e con l'indotto si potrà raggiungere la quota di cento lavoratori. Nelle scorse settimane il sindaco Emanuele Crosato aveva segnalato la propria soddisfazione perché da una parte si creano posti di lavoro, dall'altra si dà nuova linfa a un'area che negli ultimi anni era un po' degradata. Proprio nel 2025, cioè l'anno in cui la nuova azienda sarà operativa, sarà in dirittura d'arrivo il completamento della terza corsia autostradale.



AZIENDA LEADER

Pro Group è azienda leader del settore a livello europeo. Lo stabilimento di Cessalto, che sarà il 16° della multinazionale, sarà situato in un'area che si estende su una superficie di 120 mila metri quadrati, con superficie coperta di 31mila metri quadri. La struttura sarà prefabbricata con un rivestimento in lamiera per tutta la sua estensione. Il sindaco Crosato segnala che «come altre aziende, anche la ProGroup porterà lavoro e benefici ai cittadini e agli abitanti delle zone limitrofe. La nostra zona industriale resta tra le più accoglienti, nella Marca e nel Veneto Orientale». Chi transita lungo la provinciale di via Calnova Alta tra Motta e Cessalto, d'altra parte ha notato che da qualche settimana è stato aperto il cantiere della nuova rotatoria all'altezza di via Palù e via Callunga. Sarà strategica proprio per il numero di camion che transiteranno una volta che la nuova azienda comincerà la propria attività.