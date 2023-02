CESSALTO - Tre giorni di caffè gratis per gli abitanti di Cessalto. Un’iniziativa per farsi conoscere ma anche per cercare manodopera. Questa l’originale idea di un’azienda tedesca, la Pro Group, pronta a investire sul territorio diversi milioni di euro. I caffè gratis si potranno bere fino a venerdì 9 febbraio nei tre bar del centro a spese dell’azienda, ossia ai bar ai Portici in piazza, al Central Bar-gelateria alla rotonda e al bar-tabaccheria Help. L’azienda da pochi giorni ha avviato i lavori in zona industriale nord per la realizzazione del nuovo sito. Un investimento da 90 milioni di euro, una settantina le persone da assumere. Il caffè servirà, oltre che per salutare i cittadini in uno spirito di buon vicinato, anche a cercare nuove risorse in un tempo in cui si fatica a trovare manodopera.



«Abbiamo messo in moto i bulldozer per preparare l’area del nostro nuovo sito produttivo di via Tiepolo - spiega l’azienda - Per promuovere un buon rapporto con i cittadini, la Pro Group offrirà il caffè in uno dei tre bar del centro (oltre che mercoledì e ieri anche nella giornata di oggi). Infatti dove le persone si riuniscono per scambiarsi idee e notizie? Di solito in un caffè. E dunque, per presentarci agli abitanti di Cessalto come un nuovo vicino, li invitiamo a bere un espresso. Si tratta di un’iniziativa per salutare tutti i residenti e anche un modo per sostenere i commercianti del centro». «Sono stati scelti tre bar “puri”, cioè solo quelle attività che hanno nel bar la loro principale fonte di sostentamento» precisa il sindaco Emanuele Crosato. «Nel momento in cui scattano i lavori del sito della nuova area, la proprietà ci tiene ad avere con il nostro paese un buon rapporto, sostenendo per quanto possibile il commercio locale».



Il produttore tedesco di carte riciclate per cartone ondulato e formati in cartone ondulato arriva a Cessalto con la volontà di espandersi in Italia. Dopo il sito di Drizzona, Cremona, erigerà ora questo nuovo stabilimento per la produzione di formati in cartone ondulato, proprio nelle immediate vicinanze del produttore di imballaggi Ondulkart. «L’Italia rappresenta il maggior mercato di formati in cartone ondulato; per questo offre delle prospettive promettenti» spiega Maximilian Heindl, vice Ceo di Pro Group. «Nell’ambito della nostra strategia di crescita, lo consideriamo quindi il passo successivo più logico per acquisire un ulteriore punto d’appoggio qui». L’azienda tedesca a conduzione familiare investirà più di 90 milioni di euro nello stabilimento e creerà circa 65 nuovi posti di lavoro.