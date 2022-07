Multa per il parcheggio sugli stalli blu: «Un'ingiustizia, i numeri sono spariti». L'assessore striglia l'azienda

TREVISO - Ancora una multa ad un automobilista che ha parcheggiato l'auto in uno stallo blu del centro, in piazzetta Sant'Andrea, ma non è riuscito a pagare perché il numero scritto per terra era illeggibile. Inflessibile l'accertatore della sosta: sanzione da 29,40 euro (se pagata subito entro cinque giorni).



SCONCERTO

Manuel P., protagonista e "vittima" della vicenda, ha pensato bene di far sentire la propria voce. «Il numero di stallo è illeggibile e non sapevo cosa digitare alla macchinetta perchè anche i numeri degli stalli a lato non erano comprensibili». Si è anche rivolto all'operatore che aveva staccato la sanzione: «Mi ha detto che avrei dovuto ricostruire il numero osservando i codici degli stalli a fianco. Ma non era possibile».

Non è il primo trevigiano a lamentarsi per una multa simile. E il vicesindaco Andrea De Checchi si è infuriato più volte contro Apcoa, società che gestisce la sosta, invitandola a sostituire i numeri cancellati.

Intanto cresce l'attesa per rinnovare proprio la gestione della sosta. Attualmente l'incarico è in proroga e, a breve, verrà pubblicato il nuovo bando.