TREVISO -. L’omaggio al pilota trevigiano, scomparso in un tragico incidente l’1 luglio 1948 nel circuito di Bremgarten in Svizzera, è in calendario il 24 settembre. Manca solo l’ufficialità, ma è già tutto pronto. Ad annunciarlo sono il presidente del Moto Club Tenni Treviso, Diego Possamai, e il presidente onorario Luigi Favarato, che hanno intenzione di ripristinare per l’occasione il vecchio. Un. La partenza è prevista in viale D’Alviano, all’altezza del Basione San Marco. Il corteo di due ruote percorrerà il lungo rettilineo del Put interno fino a varco Manzoni per poi girare a sinistra e immettersi nel Put esterno. Affrontata la curva Bricito e sfiorata Porta Santi Quaranta, i protagonisti della rievocazione arriveranno in staccata a Porta Calvi per imboccare via Mura di San Teonisto e, passando davanti al liceo classico Canova, tagliare il traguardo sempre in viale D’Alviano.

PILOTA ICONICO

Omobono Tenni fu un pilota iconico, senza dubbio leggendario sotto molti aspetti, il cui ricordo è tuttora vivo nella mente degli sportivi trevigiani , e non solo. Fu i l primo pilota italiano , su moto italiana , a vincere il Tourist Trophy, la spettacolare e pericolosissima gara che si corre sul tracciato cittadino dell’Isola di Man. Un nome legato a filo doppio con la città di Treviso, nella quale si era trasferito ancora minorenne dalla natia Tirano. A lui, sepolto al cimitero di San Lazzaro, è tra l’altro dedicato lo stadio di calcio e lo stesso Moto C lub che porta il suo nome. Per questo il progetto è quello di ricordarne degnamente le gesta in occasione dell ’anniversario della sua morte che, tralasciato l’aspetto funest o , ha consegnato alla storia un motociclista simbolo di un mondo ormai scomparso. L a rievocazione in grande stile ripercorrerà, come detto, il C ircuito delle Mura, manifestazione che si era disputata nel secondo dopoguerra e che era stata riproposta, una volta bandite a livello nazionale le corse all’interno dei tracciati cittadini nel 1972 , come omaggio al “Black Devil”, il diavolo nero , come soprannominato dagli appassionati inglesi.

IL RICORDO

Prima di loro furono però proprio i trevigiani a scoprirne l’indole indomita e coraggiosa. Fin da quando cioè, inforcando un apposito sidecar adeguato al servizio, Omobono Tenni iniziò a consegnare le copie de Il Gazzettino. Partiva da Mestre e, risalendo tutta la Valsugana, arrivava a Trento fermandosi nelle edicole lungo il percorso. Questa sua passione sfrenata per le due ruote lo portò in breve a intraprendere le prime gare ottenendo subito vittorie e piazzamenti. La strada era ormai tracciata, il suo nome circolava con sempre maggiore frequenza nell’ambiente motoristico poi, all’inizio degli a nni ‘ 30, l’approdo alla moto Guzzi come pilota ufficiale. Con la casa di Mandello del Lario Tenni conquistò due titoli di campione italiano, nel 1937 fu la volta dell’alloro europeo nella classe 250. Di pari passo diventavano famosi anche i suoi incidenti, dovuti a uno stile di guida senza paura che infiammava i tifosi. Memorabili alcuni di questi, come le due dit a del piede amputate , e un’altra rovinosa caduta giù da una scarpata, a seguito della quale i medici dell’ospedale di Como gli prospettarono l’amputazione di una gamba. Omobono non ne volle sapere e appena possibile uscì dal nosocomio. Nel 1937 la consacrazione al Tourist Trophy, che vinse grazie a un’epica rincorsa dopo essere scivolato durante il primo giro. Al rientro a casa , tutta Treviso gli tributò grandi onori. Poi gli eventi bellici a impedire che il suo palmares si impreziosisse, infine alla ripresa altre vittorie e la conquista nel 1947 del Campionato Europeo Motociclistico.

LA SCOMPARSA