Dall'osteria alla società di trasporti: addio a Sergio Favaro

MONASTIER - Lutto nella comunità di Monastier. Si è spento Sergio Favaro, 75 anni, persona molto stimata e conosciuta per la sua lunga attività lavorativa in paese. Nato a Palazzetto di San Donà da una famiglia di mezzadri, Sergio si era poi trasferito appena ventenne a Dosson, lavorando da Tognana e da Ferretto a Treviso. Quindi il trasferimento a Monastier dove oggi lascia nel dolore la moglie Francesca Bastianon (sposata nel 1973 a Biancade), i figli Denis, che è chef a Miami in Florida, Mauro che è stato consigliere provinciale ed è attualmente consigliere comunale a Monastier (oltre ad essere da sempre arbitro di calcio) e Linda.



NASCE DA TULLIO

A Monastier Sergio aveva aperto nel 1976 l'osteria con cucina da Tullio di fronte al Park hotel Villa Fiorita e alla Casa di cura Giovanni XXIII. Con l'apertura della struttura ricettiva, gestita fino al 2008 assieme alla moglie Francesca, responsabile della cucina, lui si occupava della sala e del bar, mentre il figlio Denis poi scelse di lasciare l'attività di Monastier per affrontare l'avventura negli Stati Uniti. Affittata l'osteria, Sergio ha poi aperto, con i figli Linda e Mauro, l'attività di servizio di noleggio Canova services realtà che oggi conta 15 dipendenti e si occupa del trasporto di persone spaziando dal turismo al business, in particolare la gestione transfer nei meeting e per gli aeroporti. Una persona, Sergio, da tutti ricordata come gentile e garbata, che ha insegnato l'umiltà. Ha sempre lavorato, dai 14 anni fino ai giorni scorsi quando le sue condizioni di salute, dopo un intervento chirurgico di un anno addietro, erano improvvisamente peggiorate.



IL RICORDO

Così lo ricorda rivolgendosi a lui, il figlio Mauro: «Se avessi potuto scegliere il mio papà, lo avrei voluto proprio come te. Grazie per tutto quello che mi hai dato, grazie di essere stato il mio grande faro. Mi hai dato sempre tutto, per la famiglia ti sei sempre fatto in mille e ti siamo grati infinitamente. Sarai sempre presente perché quello che mi hai insegnato si ripropone ogni giorno». La famiglia coglie anche l'occasione per ringraziare i medici Salvatore Lo Stimolo e Guido Zerbinati che hannos eguito il loro congiunto. Il funerale verrà celebrato martedì 6 settembre alle 16 nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta di Monastier, mentre lunedì alle 19.30 verrà recitato il rosario nella chiesa della Madonna Nera di Pralongo.