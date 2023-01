Malore improvviso: muore a 48 anni l'ex calciatore Patrizio Billio

TREVISO - Lutto nel mondo del calcio: è morto Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Ad ucciderlo ieri sera, 23 gennaio, un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milan, dall’estate scorsa era stato assunto dal Milan. Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.

Originario di Treviso, aveva 48 anni e da calciatore ha indossato le maglie di numerose squadre italiane ed estere come centrocampista. Billio ha vissuto i primi anni della sua carriera tra Ravenna, Verona, Casarano e Ternana, tra Serie B e Serie C1 e C2. Alla fine degli anni Novanta va al Monza, prima di passare all'Ancona e poi andare all'estero: nel 1998 veste la maglia del Crystal Palace, in Premier League, per poi volare in Scozia.