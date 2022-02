Ucciso a 24 anni dal monossido: pompieri chiamati per forte odore di gas lo trovano cadavere

SANTA LUCIA DI PIAVE - Sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio a uccidere un 24enne di origini straniere in un'abitazione di via Foresto Est a Santa Lucia di Piave, in località Sarano. A segnalare l'accaduto alcuni vicini di casa che avevano sentito un forte odore di gas.

All'arrivo dei vigili del fuoco, è stato scoperto il cadavere del giovane. Intervenuti anche un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 24enne, e i carabinieri della compagnia di Conegliano che stanno effettuando le indagini del caso.