VITTORIO VENETO (TREVISO) - Cordoglio in città e nel mondo della musica per la morte di "Gigi Rock", al secolo Luigi Zanchettin, 82 anni. Si è spento ieri portato via, in una ventina di giorni, da un'infezione. Fino al 2019, prima della pandemia, aveva animato con la sua inconfondibile voce tanti momenti di festa, dalle sagre alle balere. Proprio qui, negli anni Settanta, dal ballo era passato al microfono, quasi per caso. E da allora non aveva mai smesso di cantare. All'inizio della sua carriera aveva anche duettato con Red Canzian. Vittoriese, di professione posatore di pavimenti alla veneziana, attività oggi portata avanti dai due figli maschi, Luigi era un grande appassionato del rock anni 60 e 70.

«I suoi idoli - ricorda il figlio Christian -erano Elvis Presley e Adriano Celentano. Nella sua carriera ha realizzato 7 cd. Ha sempre cantato con dei gruppi fino agli anni Duemila, quando ha deciso di proseguire da solo con delle basi create da lui e da professionisti. Fino al 2019, dunque quando aveva 79 anni, partiva alle 4-5 del pomeriggio per cantare alle sagre, in tutto il trevigiano e soprattutto nel bellunese dove era molto conosciuto ed apprezzato, facendo rientro alle 3-4 del mattino. Inconfondibile, fino all'ultimo, anche il suo abbigliamento: jeans, camice con le frange e stivaletti».

A febbraio era rimasto vedovo e la perdita della moglie lo aveva indelebilmente segnato. Amava il bosco e aveva una grande passione per gli uccelli. Zanchettin lascia i figli Adriano, Loredana e Christian, la nuora Michela, il genero Ivano, nipoti e pronipoti. Il funerale si tiene domani alle 15 nella chiesa di Santa Giustina. Poi la salma proseguirà per la cremazione.