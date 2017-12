La città in lutto piange Edo Cornuda: l'amore per la politica, il calcio e il suo Palio

di Luciano Beltramini

MONTEBELLUNA - Edo Cornuda, il Pres, se n'è andato in silenzio, cosa per lui non certo semplice essendo stato personaggio sanguigno, determinato, quasi spaccone, ma altrettanto timido. Aveva 70 anni, una vita trascorsa sempre in prima linea la sua, con grande coerenza e sempre mettendoci la faccia. «Era un uomo che viveva a 200 all'ora, una persona di una grande responsabilità che sicuramente poteva dare fastidio a molti», spiega Flavio Montagner, uno degli artisti che ha dipinto il drappo del palio del Vecchio Mercato, una delle sue tante creature. La vigilia di Natale si è spento in casa, vinto dal tumore alle ossa con cui lottava da alcuni mesi...