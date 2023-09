RESANA (TREVISO) - Non ha mai perso il sorriso, nonostante i problemi di salute la mettessero a dura prova ormai da anni. Giustina Bustreo è mancata giovedì sera, a 87 anni. Era la madre dei titolari del pastificio Dalla Costa e per questo era molto conosciuta nella Castellana.



LA VITA

Dopo la scissione da Pasta Zara e la morte del marito Roberto Dalla Costa, i figli Fabio e Mirco l’avevano coinvolta nell’attività di famiglia. Giustina aveva aiutato per anni negli uffici dell’amministrazione. Ma il suo ruolo non si limitava a questo: con la sua solarità contribuiva a rendere l’atmosfera più gioviale. Aveva una buona parola e un sorriso per tutti. Il suo ricordo è rimasto impresso nel cuore di molti dipendenti, anche se l’anziana non si vedeva ormai da otto anni. Da quando cioè un intervento allo stomaco ne aveva reso necessario il trasferimento nella casa di riposo “Domenico Sartor” di Castelfranco. Le sue condizioni di salute sono peggiorate all’improvviso nelle ultime ore, fino al triste epilogo.



LA FAMIGLIA

«Non ce l’aspettavamo - dice il figlio Fabio -. Ringrazio infinitamente, a nome dell’intera famiglia tutto il personale del centro anziani Sartor per la dedizione e attenzione dedicata alla mamma nei tanti anni di serena permanenza nella struttura». Giustina amava i fiori e aveva un vero e proprio talento per il giardinaggio, «Passava interi pomeriggi a prendersi cura delle aiuole - ricorda il figlio - a ogni viaggio in Olanda le regalavo bulbi di tulipani. Mamma ci mancherà molto». Il funerale per dare l’ultimo saluto a Giustina sarà celebrato martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve, in centro a Castelfranco.