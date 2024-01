QUINTO - Solo pochi mesi fa aveva sfilato nella splendida villa Gasparini di Venegazzù con le donne de "La Forza in passerella", una cinquantina di malate oncologiche, belle, sorridenti e grintosissime, in prima linea nel darsi coraggio ma anche nel raccogliere fondi per la Lilt. Purtroppo, però, quella forza e bellezza non sono bastate a Marialuisa Troncon, 53enne di Quinto, per battere il male che l'ha aggredita nel 2016. E sabato 27 gennaio se n'è andata lasciando il marito Lorenzo, la figlia Giulia, la sorella Marisa e il fratello Alfonso, ma anche tante altre persone che le volevano bene. Fra queste, le amiche con le quali condivideva l'esperienza delle sfilate per la Lilt. «Non ha mai smesso di lottare fino all'ultimo -ricorda la figlia Giulia- Le piaceva cantare, lo faceva in un coro Gospel e lo ha fatto fino al 22 dicembre, quando non è più riuscita a camminare. Ma comunque ha sperato fino all'ultimo di riprendersi. Malata dal 2016, era in lista d'attesa per un ricovero sollievo a Castelfranco ed era convinta che sarebbe tornata in piedi. Anche alle sfilate teneva moltissimo: lo faceva per la Lilt, ma anche perché si divertiva molto».

IL DOLORE DELLE AMICHE

E le sue amiche de "La forza in passerella" le hanno indirizzato dei messaggi stupendi, a dimostrazione di quanto fosse amata ed apprezzata, ma anche dello spirito del gruppo. «Cara Luisa, sei volata via -dice una di loro- quasi in punta di piedi, senza disturbare; ora sei in cielo, sei un Angelo, un dolce Angelo dagli occhi ridenti e dal tenero sorriso. Ci guarderai da lassù e ci proteggerai dalla terra fino alle stelle, perché tu sarai lì, tra le stelle del Paradiso». E un'altra: «Insieme è più facile è il motto di noi donne della Forza in passerella; insieme condividiamo tanti momenti belli, speciali e anche tristi. Oggi ci troviamo ad affrontare un dolore immenso: la scomparsa di Marialuisa, una guerriera che rimarrà sempre con noi. Tutte insieme tenendoci per mano supereremo la sua dipartita, sicure che dal cielo Marialuisa continuerà a regalarci ancora tanti sorrisi. Fai buon viaggio Marialuisa». Fino al 2004, la donna aveva lavorato come magliaia, poi si era dedicata alle sue passioni, prima fra tutte la famiglia. L'addio avrà luogo oggi, mercoledì 31 gennaio, alle 10,30 nella parrocchiale di Quinto di Treviso partendo alle 10 dalla Casa Funeraria Cof in via Cittadella della Salute, dove Marialuisa potrà essere salutata dalle 8,30 fino all'orario di partenza nella saletta dedicata.