ODERZO - Era andata in pensione solo un paio d'anni fa Luigina Dal Pos, notissima ostetrica del distretto socio-sanitario. Non ha fatto in tempo a godersela, colpita da un tumore al pancreas, aggressivo e subdolo, contro il quale la donna ha lottato con tutte le sue forze. È morta ieri, 7 marzo, a 63 anni, alla vigilia della festa della donna. Quelle donne che lei amava tanto, aveva fatto della sua professione di ostetrica una missione. Era prodiga di consigli, capace con la sua gentilezza ed il suo sorriso, uniti alla competenza, di portare serenità.

LA CARRIERA

La sua carriera lavorativa era iniziata nel 1986 al distretto di Oderzo. Eseguiva i pap-test, per le future mamme e le puerpere più che un'ostetrica era un'amica. «Fino a qualche decennio fa c'erano le famiglie allargate, dove una neo mamma o una donna in attesa poteva confidarsi subito con la propria mamma o una zia. Oggi tutto questo non c'è più e mia moglie svolgeva proprio anche questo ruolo di prossimità - ricorda con malinconia il marito Alberto -. Spesso accoglieva a casa, fuori dall'orario di lavoro, le giovani neo mamme che venivano a chiederle un parere». Una coppia molto conosciuta: Alberto Mallo è stato per diversi anni il direttore dell'ufficio postale di Oderzo, insieme alla moglie Luigina, "Lu" per tutti, si prodigavano per le attività del Rotary Club opitergino-mottense.

LA CITTÀ

Luigina Dal Pos aveva lavorato anche al distretto di Motta di Livenza, poi aveva deciso di cambiare città, pur continuando a svolgere il suo lavoro di ostetrica nell'Usl 2. «Ci siamo trasferiti a Treviso aggiunge il marito -. Mia moglie desiderava tanto una casa a poca distanza dal centro storico, ma non ha fatto in tempo a godersela». Il cancro si è manifestato in tutta la sua rabbia malvagia. Il funerale di Luigina "Lu" Dal Pos avrà luogo lunedì 11 alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Rovarè. Oltre al marito Alberto e al figlio Stefano, Lu ascia la mamma Ermida e il fratello Vittorio.