ALTIVOLE (TREVISO) - Una bellissima ragazza, sorridente, solare e coraggiosa. Una mamma e moglie affettuosa. Una professionista disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Così Altivole, sotto choc, ricorda Akela Gatto, morta a soli 35 anni. A portarla via un male che l’ha colpita a ridosso di una delle più belle gioie della vita: la nascita della secondogenita. E che non le ha lasciato scampo, nonostante la grinta con cui lo ha affrontato. Akela era molto conosciuta ad Altivole, soprattutto nella frazione di Caselle, anche perchè gestiva con la sorella Anusca il salone di parrucchiera appartenuto alla mamma Anna, scomparsa da qualche anno a causa di una lunga malattia. L’attività, che ha mantenuto il nome della fondatrice, ha continuato poi ad essere portata avanti da Akela, che ha cominciato a lavorarci subito dopo il diploma all’Ipsia Scarpa di Montebelluna, e dalla sorella. «Il paese è sconvolto - dice il vicesindaco Chiara Visentin che conosceva Akela - sia perché la perdita di una giovane mamma non può lasciare indifferenti, sia perché in moltissimi la conoscevano, grazie alla sua attività. Era una ragazza generosa e disponibile, piena di vita, molto unita sia alla famiglia d’origine, ovvero alla sorella Anusca e al fratello Omar, con cui aveva dovuto affrontare la perdita dei genitori, sia al marito Stefano e ai figli, di 2 e7 anni».



COPPIA LEGATISSIMA

La coppia era legatissima. E Stefano ieri ha dedicato alla moglie scomparsa un pensiero struggente. «Sono passati anni - dice - ma voglio ricordarti cosí. Amica, complice, moglie e mamma fantastica. Mi manchi e mancherai sempre». Fra le numerosissime attestazioni di affetto espresse sul web, spicca la lettera aperta di un’amica: «Tu per me sei sempre stata un esempio - le dice - una guerriera che non ha mollato un secondo, la regina delle rocce, una persona, una donna, una mamma e una sorella straordinaria, io lo so e io lo posso dire. Con l’anima limpida, bella e rara! Un sorriso e due occhi che parlavano! Questo è un dolore che io non posso accettare». L’ultimo saluto ad Akela verrà dato domani alle 10.30 nella chiesa di Caselle, partendo dall’ospedale di Castelfranco. Il rosario verrà recitato nella stessa chiesa stasera alle 20.