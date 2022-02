SERNAGLIA - Bianca Rosa Mori, per tutti solo "la Bianca" è morta lasciando nel vuoto non solo un paese, ma un'intera generazione. Di ragazzi e ragazze, oggi uomini e donne, che nel mitico negozio della Bianca hanno riso e pianto, brindato e fumato, si sono confessati e traditi, hanno trovato sollievo e conforto. Perchè quel piccolo gioiellino, incastonato nell'angolo di piazza San Rocco, non vendeva solo abiti, regalava emozioni. Donava vita. Speranza. Amicizia. Gioia. E oggi che Bianca non c'è più lascia un girotondo di ricordi, che fanno sorridere, e ridere, e piangere tutti quelli che hanno avuto l'immensa fortuna di incrociare Bianca nel loro cammino.

Moderna e ribella quando il vezzo di essere sè stessi era solo una moda, Bianca, piccola donna dal cuore guerriero, fin da giovane aveva deciso: stare nel mezzo non era la sua strada. Lei era nata per essere unica, integra, autentica: e così è stata. Dal giorno in cui divenne mamma a mercoledì 16 febbraio, giorno in cui ha deciso di uscire di scena. In silenzio, con amore.

Stilosa e visionaria, quel tratto che l'appassionava alla moda l'aveva ereditato da mamma Rosetta Ceriali, che discendeva da una famiglia che già nei primi del ‘900 vendeva tessuti con negozi in vari paesi e nei mercati. Dalla passione al lavoro il passo è stato facile: nel '74 inizia a lavorare nell’attività di famiglia, collaborando con i fratelli, nei negozi di Vittorio Veneto, Lignano Pineta, Conegliano e Treviso. Fino alla creazione del suo gioiello: Mori&Mori, un piccolo negozio nel centro storico di Sernaglia per anni punto di riferimento delle fashion victim dell'intera provincia. Qui quel che cercavi trovavi, e a volte pure quello che mai avresti pensato di volere. Perchè Bianca aveva il potere di vedere oltre la cliente, vedeva la persona, le sue paure, e la trasformava. Entrare in quel negozio era varcare un portale magico, dal quale uscivi diversa, nuova, leggera. Tanto che ormai quel porto di mare che era l'angolo della Bianca era una tappa obbligata per inziare e concludere la giornata. E quando nel 2015 ha deciso di chiuderlo per dedicarsi a sè stessa un velo di malinconia è caduto nella piazza.

Bianca lascia il figlio David con Francesca, gli amatissimi nipoti Andrea e Pietro Joy, le sorelle Anna e Carla, il fratello Marco, le preziose amiche e tutti coloro che le hanno voluto bene. Un ringraziamento della famiglia va ad Anna, Luana, Luci, Gordana e a quanti le hanno prestato amorevoli cure.

Questa sera, venerdì 18 alle 19, nella chiesa arcipretale di Sernaglia si terrà il Santo Rosario. Domani alle 10 nella stessa chiesa un'intera comunià si ritroverà per darle l'ultimo saluto. Buon viaggio Bianca. Grazie