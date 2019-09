MONTEBELLUNA - Spettacolare incidente stradale oggi 23 settembre poco prima delle 18 a Montebelluna in via Erizzo: un violento scotro tra due autovetture, una delle quali si è capovolta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere i feriti e per mettere in sicurezza la scena dell'incidente.

