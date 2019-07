© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA (TREVISO) -stradale mortale oggi, 25 luglio 2019, in. Erano da poco passate le otto quando unha perso il controllo del proprio mezzo uscendo di strada e finendo in un canale pieno d'acqua. Il giovane è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti ma non ce l'ha fatta, sul posto i vigili del fuoco e la stradale.