Monopattino si schianta contro un Tir: grave 26enne pakistano

TREVISO - Monopattino si schianta contro un tir: ferito grave un 26enne di origini pakistane. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 a Treviso, all'imbocco del Terraglio, all'angolo con via Magenta. Il giovane è stato tempestivamente soccorso dal Suem 118: stabilizzato sul posto, ha poi raggiunto in ambulanza il Pronto soccorso del Ca' Foncello, in gravi condizioni. Dinamica e cause sono al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.