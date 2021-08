MONASTIER- E' morto dopo tre giorni di agonia l'anziano investito da un'auto giovedì mattina a Monastier, davanti al mercato, mentre attraversava via Roma sulle strisce pedonali. Giannino Lorenzonetto, 84 anni, è spirato ieri al Ca' Foncello di Treviso, dove era ricoverato in Rianimazione dal giorno dell'incidente. Le sue condizioni erano parse da subito molto gravi ma in questi tre giorni i familiari si sono aggrappati a quel filo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati