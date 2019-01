Molinetto, la Procura fa ricorso. «Non si può morire per una festa»

di Denis Barea

REFRONTOLO (TREVISO) - «Leggeremo bene il dispositivo della sentenza e faremo le nostre valutazioni. Di certo posso dire che non si può morire per una festa». Il procuratore della Repubblica di Treviso Michele Dalla Costa commenta così la sentenza con cui martedì - in abbreviato - il gup Angelo Mascolo ha assolto dal reato di disastro colposo e omicidio colposo i tecnici che hanno redatto il Piano di Assetto territoriale del Comune di Refrontolo, vigente quando è accaduta la tragedia del Molinetto della Croda, costata la vita a Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin, travolti dall'onda di piena del Lierza.