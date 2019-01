La tragedia al Molinetto della Croda: tutti assolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZATREVISO Non ci sono colpevoli per la tragedia di Molinetto della Croda, costata la vita a quattro persone sotto il tendone della Pro Loco che ospitava la festa dei omi che la sera del 2 agosto del 2014 venne travolto da una piena improvvisa del torrente Lierza. Un'onda di fango e acqua che non lasciò scampo a Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. Ieri il Gup Angelo Mascolo ha assolto in abbreviato e con formula piena (per non aver commesso il fatto) i quattro imputati che la Procura di Treviso aveva...