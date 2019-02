Benetton, è il trionfo del colore: torna la "macchina dell'arcobaleno"

MILANO - La musica di Michel Gaubert riempie lo hub di via Tortona, nel distretto della moda. Un tecno soft da fucina industriale. Poi, in 15 minuti, Jean-Charles de Castelbajac si presenta al pubblico. Gli accessori sono maxi: c'è la shopper gonna che si lega in vita con scritto tutto va bene, il maxi marsupio dorato e argentato, la cartella a tracolla, il trolley trasparente, lo stivale tacco 12 imbottito come un doposci. Trench, giacche a vento, cappotti frangiati e il jeans: nei minidress, a zampa, su montgomery, abbinato ai trench. Cappello imbottito stile grandi freddi e pelliccia ovina a volumi forti. «Perchè la pecora e dunque la lana sono il nostro core businness». Castelbajac fa un po' se stesso un po' Pastelbajac. Immagina cioè una collezione allegra, dissacrante, che traccia una linea di demarcazione netta con il passato. Piacerà? E' presto per dirlo. Di sicuro esprime un gesto creativo forte. Nel bene e nel male, è un segno chiaro. E' però al mattino che lo stilista e creativo francese ha raccontato quei 6 mesi destinati a cambiare la pelle del marchio. Et voilà, la filosofia della rainbow machine, la macchina dell'arcobaleno nata alla fine degli anni Cinquanta in uno scantinato del Nordest.



