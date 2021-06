TREVISO - Pensare che la legge era stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, in piena emergenza sanitaria, quando il Covid aveva drammaticamente evidenziato la grave carenza di camici bianchi. Ma dopo essere stata impugnata dall'allora Governo giallorosso, ora è stata bocciata dalla Corte Costituzionale la norma che lo scorso anno aveva istituito il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Treviso, come sede staccata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati