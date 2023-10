MONTEBELLUNA (TREVISO) - Brando Badoer messo sotto contratto dalla McLaren. Ulteriore step di crescita per il 17enne figlio d’arte che, come il celebre padre Luca, sta muovendo passi importanti nel mondo del motorsport. Il giovane pilota di Montebelluna ha infatti sottoscritto un’opzione di un anno con il team inglese, nel corso del quale avrà la possibilità di mettersi in mostra. Con la speranza, segreta ma non troppo, di ottenere l’ingresso a tempo pieno nel programma Mc Laren Driver Development.



LA CHIAMATA

«Sono ansioso di lavorare con Brando, che abbiamo opzionato - ha sottolineato Emanuele Pirro, responsabile del programma di sviluppo dei giovani piloti - continueremo a valutarlo nel corso del prossimo anno, per dare a lui e agli altri ragazzi gli strumenti necessari per progredire nella carriera». Gli occhi degli uomini della scuderia di Woking si erano posati già da tempo su Badoer junior, che in questa stagione sta disputando con ottimi risultati i campionati italiano ed europeo di Formula 4. In gara con il team olandese Van Amersfoort Racing, il ragazzo classe 2006 ha mostrato di possedere la stoffa giusta. Nonostante una vettura non sempre al top dal punto di vista meccanico, Brando è salito ben otto volte sul podio, conquistando pole position e inanellando giri veloci in gara. Segno di un pilota rapido e determinato, in grado di poter stare con i migliori in virtù delle sue doti. Con tutta probabilità ereditate dall’illustre genitore, ex pilota di Formula 1 e poi per lunghi anni collaudatore Ferrari. Anche se, a detta di chi li ha visti correre entrambi in circuito, i due avrebbero stili di guida completamente differenti. Quello che conta però è che il figlio di Luca sta bruciando le tappe in un mondo per nulla facile e altamente competitivo, mettendo in pista un piglio già professionale e maturo nonostante l’ancor giovane età. Tuttavia senza dimenticare, come caldeggiato dalla famiglia, di ottenere buoni risultati scolastici agli Istituti Filippin di Pieve del Grappa, dove frequenta con profitto una scuola ad indirizzo economico, differenziandosi anche sotto questo aspetto dai giovani colleghi di campionato, in gran parte già proiettati verso il sogno di diventare piloti professionisti.



I PROSSIMI STEP

I prossimi passi di una carriera ancora futuribile prevedono intanto la chiusura della stagione di Formula 4 con gli impegni di Vallelunga e Barcellona. Poi però già a novembre sarà tempo di iniziare a prendere confidenza con il mondo Mc Laren, un team che ha fatto la storia della F1. Dopo l’esperienza dello scorso anno allo Scouting Camp di Maranello organizzato dalla Ferrari Driver Academy, per Brando si tratterà di un’altra presa di contatto con l’ambiente delle monoposto ai massimi livelli. Rimanendo però sempre con i piedi per terra, come papà Luca gli ha insegnato fin dai tempi del kart.