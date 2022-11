TREVISO - Doveva essere una breve vacanza di relax dopo tanti mesi di lavoro senza sosta, sempre impegnato tra menu, catering e creazioni culinarie. E così aveva deciso di passare qualche giorno in Egitto, in un paradisiaco villaggio turistico di Marsa Alam, per sfuggire ai primi freddi dell’inverno e soprattutto per scacciare un po’ lo stress. Ma è proprio nel paese delle piramidi che, mercoledì scorso - 23 novembre - dopo pranzo, ha trovato la morte Maurizio Baratto, 61 anni, noto chef di Treviso: a tradirlo un malore che lo ha colto improvvisamente dopo un bagno in mare. La notizia del decesso è arrivata come un fulmine a ciel sereno mercoledì sera con una telefonata dalla Farnesina, avvisata a sua volta dall’Ambasciata italiana della capitale Il Cairo.

POCHI DETTAGLI

Le circostanze , i contorni e la causa della morte di Baratto , che pare averlo colto all’improvviso (forse per un infarto ), non sono però state ulteriormente chiarite e la famiglia è tuttora in attesa di informazioni quanto più precise da parte delle autorità egiziane e del ministero degli Esteri con cui è in costante contatto. «Non era la prima volta che andava in quel villaggio - racconta Gian Antonio Baratto, uno dei 4 fratelli di Maurizio -. Il funzionario dell’ambasciata ci ha detto che Maurizio è stato colto da un probabile infarto mentre si trovava in spiaggia, dopo un bagno in acqua. Poi lo hanno portato in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare».

PAPA’ E CUOCO

Padre di due ragazzo , Baratto abitava da tempo a Treviso, ma gestiva la sua attività di cuoco dalla sede dei suoi uffici a Dosson di Casier. Nel corso della lunga carriera era riuscito a trasformare in professione la sua grande passione per la cucina, diventando uno dei professionisti più noti ed apprezzati nell’ambiente della ristorazione trevigiana e non solo (a lungo ha lavorate nel Vicentino) . Era infatti a capo di CocosCatering, un servizio di cucina “su misura” creata alcuni anni fa dallo stesso chef, che garantiva il servizio di gastronomia e catering sia a ristoranti sia a eventi, ma anche a jet privati che lo ingaggiavano nella certezza di avere un servizio di altissimo livello.

LE COLLABORAZIONI