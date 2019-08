Matteo Salvini è il diavolo che bacia il rosario: il murales spunta a Treviso Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Matteo Salvini con uno sguardo malefico, le corna e in mano un rosario, che bacia. Il diavolo bacia il simbolo della Cristianità. E' un murales apparso al "Ponte dea Goba", sul vialetto pedonale all'inizio della Restera, passeggiata lungo il fiume di Treviso. Ignoto l'artista che lo ha realizzato, probabilmente in nottata. Il murales probabilmente verrà cancellato, il sindaco della città, Mario Conte, si è già espresso in questo senso, sul caso indagano le forze dell'ordine.