​Goldin "trasloca" a Padova: «Treviso farà senza di me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Un sassolino dalla scarpa se l'è tolto, pur con la solita eleganza. Marco Goldin ieri a Padova ha ufficializzato e presentato il suo sbarco nella città del Santo con un ciclo di mostre che promette numeri record. Accanto aveva il sindaco Mario Giordani e l'assessore alla Cultura Andrea Colasio. Goldin ha quindi spiegato il suo programma e ha mandato un messaggio al sindaco trevigiano Mario Conte: «A Treviso è cambiata l'amministrazione e sono cambiate le scelte. Diciamo che c'è lo spoil system anche per i curatori d'arte. Certo, ogni amministrazione fa quello che vuole. Se Treviso vuole fare senza Goldin, è legittimo». Parole subito rimbalzate a Treviso e tradotte in un estremizzato Treviso mi ha cacciato. Il sindaco Mario Conte però non si è fatto trascinare