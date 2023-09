RONCADE (TV) - È ormai pronto in Treviso Mare, nel territorio di Roncade, il grande polo logistico e centro direzionale di Marchiol Spa, l'azienda trevigiana leader in Triveneto nella distribuzione di materiali elettrici, con un giro d'affari nel 2022 di oltre 372 milioni di euro, che proviene dalla sua sede storica in Strada Ovest a Villorba. Dopo ferragosto, la maggior parte delle funzioni organizzative dell'azienda (dalla direzione, all'amministrazione, al legale, alle risorse umane, al marketing, alla logistica e al magazzino) si sono trasferite nella nuova avveniristica sede, su una superficie coperta totale di 40mila metri quadrati, edificata nel tempo record di 13 mesi. Ora si sta lavorando sui dettagli, ma il più è fatto.

LA PROPRIETÀ

«La scelta di costruire una nuova sede - spiega il presidente, Alfredo Marchiol, che rappresenta la terza generazione di un'azienda partita 72 anni fa da uno sgabuzzino di casa del nonno, che vendeva lampade fluorescenti - è stata pressoché obbligata. In strada Ovest eravamo decentrati in più sedi; riunirci significa recuperare in efficienza, razionalizzando l'organizzazione, diminuendo gli sprechi, i trasporti e l'inquinamento, offrendo un servizio migliore e più performante ai nostri oltre 9mila clienti, alle nostre 21 filiali in Italia e 3 in Slovenia, ma anche ai nostri collaboratori, per noi importantissimi. In totale oggi abbiamo 700 dipendenti, di cui 300 lavoreranno qui a Roncade. Entro maggio 2024, concluderemo il processo riorganizzativo interno». In virtù dell'edificazione della nuova sede, infatti, Marchiol chiuderà gli hub logistici di cui fino ad ora disponeva a Villorba, Portogruaro (Ve) e Mestrino (Pd), che si trasformeranno in punti vendita con magazzino per la clientela diretta.

L'ORGANIZZAZIONE

In vista di un'inaugurazione a porte chiuse, che l'azienda organizzerà a breve, ieri c'è stata una visita guidata all'azienda, per farne scoprire gli aspetti di innovazione. «Il progetto è tutto opera nostra - spiega l'amministratore delegato, Alberto Damian - è stato un grande lavoro di squadra arrivare fino a qui». Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la maggior parte del magazzino ha una gestione tradizionale, su 60 file di scaffali, con i classici pallet, su una superficie lunga 250 metri, larga 150 metri e alta 12 metri; il magazzino è altamente automatizzato nella gestione della minuteria, dove la merce arriva su un nastro trasportatore, viene suddivisa per tipologia, alzata con un ascensore e infine posizionata con un robottino multi-shuttle nella sezione dedicata del magazzino. Nel magazzino di Marchiol lavorano un centinaio di addetti, divisi in prevalenza su due turni, che coprono la fascia oraria dalle 6 alle 22; i trasporti avvengono prevalentemente di notte e il mattino presto, entro le ore 7. Le bocche di carico totali sono 32 (a Villorba erano 2). In catalogo, l'azienda gestisce quasi 2 milioni di articoli. L'investimento per la costruzione della nuova sede è stato di 35 milioni di euro, applicando massimi criteri di sostenibilità. Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico della potenza di 2,36 Mwp, capace di soddisfare gran parte del fabbisogno energetico aziendale. Marchiol dispone inoltre di 32 punti di ricarica elettrica, tutti i carrelli che circolano in magazzino sono elettrici. La costruzione dell'immobile è stata affidata al general contractor Gse Italia. Altro aspetto importante: in virtù di un accordo pubblico-privato, Marchiol ha destinato 2,5 milioni di euro al Comune di Roncade, che li ha destinati alla riqualificazione del centro di Biancade e per la costruzione di piste ciclabili nelle frazioni di San Cipriano e Musestre.