Gf Vip, Manuel e Lulù provano a nascondersi: la regia li becca e li richiama

A sorpresa, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati a essere una coppia molto affiatata: Manuel ha abbassato le difese e Lulù non se l’è fatto dire due volte. Anche se non tutti credono alla veridicità della relazione i due vipponi si mostrano felici e sono arrivati a giurarsi anche amore eterno. Dopo il regalo fattogli da Alfonso Signorini che gli ha concesso qualche ora di intimità nella Love Boat Manu e Lulù ci riprovano ma stavolta non gli va bene.

APPROFONDIMENTI TREVISO Manuel Bortuzzo, la storia del giovane nuotatore veneto colpito da un... CANALE 5 Gf Vip, Lulù e Manuel nella Love boat: le proteste dei fan sui... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel si dichiara a Lulù: «Ti amo». Il... REALITY Gf Vip, tra Manuel e Lulù (ri)scatta il bacio:... TELEVISIONE Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù...

Dalla capannina di Tarricone alla Love Boat di Bortuzzo

In ogni edizione, che si rispetti, del Gf Vip le coppie nate nella casa hanno cercato di trovare il modo di vivere momenti intimi lontano dagli occhi delle telecamere, memorabile la prima capannina costruita da Cristina Plevani e Pietro Tarricone, ma si sa al Grande Fratello la privacy non è concessa. Ieri a provarci sono stati Bortuzzo e la Selassiè che aveva cercato di "nascondersi" nei pressi della stanza dell'amore, ma la regia li ha subito richiamati all'ordine e rimandati nel salone con tutti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com